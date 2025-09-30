ISW: Росія намагається зменшити бюрократичні перешкоди для призову резервістів

Інститут дослідження війни у звіті від 29 вересня прокоментував початок осіннього призову в Росії – відповідний указ підписав Володимир Путін.

Указ Путіна, зазначає ISW, дозволить призвати 135 тисяч громадян Росії в період з 1 жовтня по 31 грудня на 12 місяців обов’язкової військової служби поза межами зони активних бойових дій в Україні. Росія призвала 134 500 росіян навесні 2022 року та 120 тисяч восени того року, 147 тисяч навесні й 130 тисяч восени 2023 року, та 150 тисяч навесні й 133 тисячі восени 2024 року.

«Історично осінні цикли призивають менше росіян, ніж весняні, але кількість призовників зростає з кожним сезоном з початку повномасштабного вторгнення Росії», – йдеться в звіті.

Російське законодавство забороняє відправлення призовників до бойових дій, і командування РФ зазвичай покладалися на призовників для забезпечення безпеки кордонів, зокрема, в Брянській, Бєлгородській та Курській областях. Як зазначає ISW, участь призовників-прикордонників у бойових діях під час вторгнення України до Курської області викликала «особливе невдоволення в російському суспільстві».

Водночас строковики після 12 місяців служби стають резервістами, яких Росія може призвати в майбутньому. Інститут вказує на те, що призовники, які зрештою опиняються в неактивному резерві, помітно відрізняються від активного стратегічного резерву, який Росія, за повідомленнями, формує з липня 2025 року з солдатів, які підписали контракти з російським Міністерством оборони Росії.

ISW констатує, що російські чиновники продовжують обманом чи силою змушувати призовників підписувати військові контракти з Міноборони, щоб збільшити кількість військовослужбовців, розгорнутих для участі в бойових діях в Україні, або долучити їх до активного стратегічного резерву.

«Росія, схоже, вживає зусиль для зменшення бюрократичних перешкод, які можуть уповільнити призов російських резервістів у майбутньому, включаючи розширення адміністративних процесів призову на цілорічну службу», – підсумовують дослідники.

Президент Росії 29 вересня підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня. Згідно з цим указом, до армії мають бути призвані 135 тисяч військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 30 років.

Водночас депутати російської Держдуми ухвалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає призов громадян на військову службу впродовж усього календарного року – з 1 січня до 31 грудня.



