Новини | Міжнародні

Путін підписав указ про осінній призов на військову службу

До кінця року планують призвати 135 тисяч людей
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов на військову службу з 1 жовтня.

Згідно з цим указом, до армії мають бути призвані 135 тисяч військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 30 років.

Читайте також: Відправляли замість дронів. Як Росія використовує строковиків у війні проти України

24 вересня депутати російської Державної думи ухвалили в першому читанні законопроєкт, який передбачає призов громадян на військову службу впродовж усього календарного року – з 1 січня до 31 грудня. При цьому відправляти до місця проходження служби будуть, як раніше, двічі на рік – з 1 квітня до 15 липня та з 1 жовтня до 31 грудня. Військкомати тепер зможуть цілий рік організовувати медичний огляд та психологічний добір призовників, а також проводити засідання призовної комісії постійно.

