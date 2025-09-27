На фронті з початку доби зафіксовано майже півтори сотні боїв – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 27 вересня відбулося 145 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 99 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2230 дрони-камікадзе та здійснили 3389 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів», – ідеться у зведенні станом на 22:00.

Понад чверть боїв зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 40 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне. В деяких локаціях бої не припиняються», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За словами президента Володимира Зеленського, на ранок 26 вересня українські війська звільнили 168,8 квадратних кілометрів території на Добропільському напрямку, ще 187,7 квадратних кілометрів зачистили.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

31 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російська армія концентрує найбільші зусилля на Покровському напрямку і, «відповідно, зазнає найбільших втрат».