У Грузії зникли українські активісти, які втекли з Росїї

У Тбілісі зникли активісти українських організацій, які діяли в Росії до 2022 року. Йдеться про Володимира Дубовського та його дівчину Аліну Савельєву, інформує грузинська служба Радіо Свобода.

Їх викрали, заявили в організації «Єднання українців історичних земель», співзасновником якоїє Дубовський. Разом із Савельєвою він також є лідером руху «Зелений Клин – моя батьківщина». Стверджується, що активістів посадили в автомобіль та відвезли у невідомому напрямку.

Обидва зниклі розшукуються в Росії: Дубовський – за звинуваченням у тероризмі як лідер організації, внесеної до відповідного списку, Савельєва – за статтею про поширення «фейків про армію».

Про зникнення пари стало відомо після того, як вони перестали виходити на зв'язок. Їхня знайома, яка приїхала до квартири в Тбілісі, виявила замкненого в приміщенні кота, а сусід розповів про інцидент, пише Tbilisi Life.

Менш як місяць тому Дубовський і Савельєва намагалися залишити Грузію і вилетіти до Сербії, проте були зняті з рейсу за формальної підстави. Раніше їм відмовили у наданні притулку.

Володимир Дубовський був координатором штабу російського опозиційного політика Олексія Навального у Владивостоку і був членом Лібертаріанської партії Росії, передає Paper Kartuli. Дубовський живе у Тбілісі разом зі своєю дівчиною з 2022 року.

Учасники руху «Зелений Клин» заявляють, що репрезентують жителів Далекого Сходу Росії і виступають проти використання регіону як «ресурсної колонії». Згідно з публікаціями низки ЗМІ, раніше Дубовського звинувачували в шахрайстві та співпраці зі спецслужбами РФ. Він ці повідомлення відкидав.