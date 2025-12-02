Доступність посилання

Влада Грузії заперечує застосування заборонених хімічних сполук для розгону демонстрантів

Вахтанг Гомелаурі, Іраклі Кобахідзе та Гела Геладзе, архівне фото
Контрольований владною партією «Грузинська мрія» уряд заперечив закупівлю речовини «каміт» (бромбензилціанід) та її застосування проти учасників антиурядових акцій наприкінці 2024 року. Про це 2 грудня заявили прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе та міністр внутрішніх справ Гела Геладзе.

«Щодо речовини «каміт» – вона взагалі не використовувалася, це абсолютна брехня», – наголосив Кобахідзе.

Геладзе назвав інформацію, опубліковану у розслідуванні британського мовника BBC, «повним абсурдом».

«Я особисто ознайомився з усією документацією та закупівлями, які були здійснені d цьому напрямі, і можу з повною відповідальністю заявити, що Міністерство внутрішніх справ ніколи не закуповувало так званий «каміт». Служба держбезпеки розпочала розслідування, буде проведено всі необхідні експертизи, опитано всіх людей, і надано абсолютно повну відповідь», –зазначив міністр.

Щодо слів його попередника на посаді, поширених телеканалом «Імеді», в яких Вахтанг Гомелаурі стверджував, що речовини, згадані ВВС, закуповувалися та використовувалися до 2012 року, міністр Геладзе заявив: «Те, що мав на увазі пан Вахтанг, — у 2009 році було закуплено різні речовини, просто ваші надії не виправдалися, і це не «каміт». Деякі люди пліткували між собою, і на цьому побудувалися якісь процеси. У Грузії вказана речовина ніколи не закуповувалася».

На запитання журналістів, які речовини використовували силовики, змішуючи з водою у водометах, Геладзе відповів: «Під час акцій жодна речовина, небезпечна для здоров’я, не застосовувалася з боку Міністерства внутрішніх справ. Усі речовини, які були використані в процесі розгону різних акцій, законно закуплені у різних великих компаній, які апробовані у всіх провідних країнах».

До Служби державної безпеки Грузії викликалі лікаря Коте Чахунашвілі, дослідження якого згадується в журналістському розслідуванні ВВС. Повідомивши про це в соцмережах, лікар вказав, що вимагає, щоб допит відбувався за участю судді.

Про ймовірне використання для розгону антиурядових протестів заборонених хімічних сполук ішлося в розслідуванні журналістів ВВС, яке 1 грудня стало об’єктом критики представників владної партії.

