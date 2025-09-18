У РФ визнали небажаним проєкт, який допомагає антивоєнним священникам РПЦ

Міністерство юстиції Росії внесло до списку «небажаних» організацій фонд «Мир усім». Його було створено 2023 року священниками, які виступають проти війни, розв’язаної Кремлем проти України. Вони прагнуть допомогти однодумцям, у тому числі священникам Російської православної церкви, яких переслідують за їхні антивоєнні погляди.

Ініціаторами створення спільноти був клірик Іспано-Португальської єпархії (Екзархат Західної Європи РПЦ) протоієрей Андрій Кордочкін.

РПЦ, яку очолює соратник Путіна патріарх Кирило, неодноразово виступала на підтримку війни проти України. Сам Кирило називав її «священною» та стверджував, що «вся територія сучасної України має увійти до зони виняткового впливу Росії».

За свою антивоєнну позицію, зокрема, були позбавлені сану протодіакон Андрій Кураєв та казахстанський священик отець Яків (Воронцов).

Наприкінці квітня ідею визнати «Мир усім» «небажаною» організацією в Росії озвучила голова комітету Держдуми РФ з розвитку громадянського суспільства, питань громадських та релігійних об’єднань Яна Лантратова. Вона заявляла, що фонд «намагається вербувати священників РПЦ» і поширює висловлювання, які «дискредитують рішення РПЦ та влади».