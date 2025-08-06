Влада США виставила на аукціон конфісковану супер’яхту російського мільярдера Керімова

Влада США виставила на аукціон супер’яхту Amadea російського мільярдера і сенатора Сулеймана Керімова. Конфісковану за рішенням нью-йоркського суду яхту продадуть у вересні 2025 року на закритих торгах із початковою ставкою 10 мільйонів доларів.

Аукціон проводить компанія National Maritime Services у співпраці з Fraser Yachts.

Судно Amadea заарештували на Фіджі на запит США у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У червні того ж року Верховний суд Фіджі ухвалив передати яхту США, оскільки її стоянка «дорого коштує уряду».

Виручені кошти уряд США планував передати Україні. Наразі судно стоїть у порту Сан-Дієго (штат Каліфорнія). Повідомлялося, що США щомісяця платять приблизно 600 тисяч доларів за обслуговування яхти і ще 140 тисяч доларів за її страховку.

Процес конфіскації судна затягнувся майже на три роки через те, що компанія, якій за документами належить яхта, оскаржила її арешт. Представник компанії заявив, що власником яхти є колишній очільник компанії «Роснефть» Едуард Худайнатов, якого санкції США не зачепили (до списку санкцій його включили ЄС, Швейцарія та Україна). Міністерство юстиції США стверджує, що він є лише підставним власником, який прикриває Керімова. Худайнатов це заперечує.

10 березня 2025 року суд Південного округу Нью-Йорка вирішив, що Худайнатов не має права оскаржити конфіскацію яхти, оскільки він не є її власником. Оскільки ніхто, крім нього, не претендує на володіння яхтою, американське відомство попросило суд дозволити конфіскацію через відсутність власника. 19 березня суд у Нью-Йорку дозволив міністерству юстиції США виставити на продаж яхту Amadea.

Адвокат Худайнатова Адам Форд не погодився з рішенням та пообіцяв «використовувати всі доступні апеляційні засоби правового захисту».

Сулейман Керімов – мільярдер, двічі обирався депутатом Державної думи Росії, з 2008 року є представником Республіки Дагестан у Раді федерації РФ. З 2018 року він перебуває під санкціями США, а в березні 2022 року потрапив під санкції ЄС. У середині листопада 2022 року США запровадили санкції проти його дружини Фірузи, дочок Аміни й Гульнари, а також сина Саїда.