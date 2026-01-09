В Ірані відключили інтернет на тлі зростання числа протестувальників

В Ірані 8 січня продовжилися масові вуличні антиурядові протести, кількість їх учасників знову зросла, зокрема в Тегерані.

За повідомленнями, знову сталися сутички демонстрантів із представниками силових структур. Повідомляється про підпал адміністративних будівель.

На тлі протестів влада повністю відключила в країні доступ до інтернету, тому інформація, що надходить з Ірану про протести, – уривчаста.

Протести розпочалися наприкінці минулого року на тлі економічних труднощів у країні. Їхньою головною рушійною силою спочатку стали вуличні торговці.

Потім до них приєдналися студенти й інші жителі міст, головним чином молодь.

Дедалі частіше стали звучати гасла проти режиму Ісламської республіки. До продовження протестів закликав син поваленого в 1979 році іранського шаха Реза Пехлеві, який живе за кордоном.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звернувся до прихильників 9 січня, заявивши, що «диверсанти, агітатори» «зруйнували будівлі країни, щоб догодити» президенту США Дональду Трампу.

Він додав, що на руках Трампа «кров іранців» після ударів США по Ірану в червні, і що лідер США буде «повалений».

За даними правозахисної організації Human Rights Activists News Agency (HRANA), у сутичках загинули щонайменше 34 учасники протестів і четверо співробітників силових структур, понад дві тисячі людей затримали.

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав протестувальників, пригрозивши владі Ірану «діями» в разі продовження придушення протестів.

«Якщо Іран стрілятиме і жорстоко вбиватиме мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій», – написав американський лідер у власній мережі Truth Social 2 січня.

В інтерв’ю Fox News увечері 8 січня Трамп зазначив, що Вашингтон уважно стежить за тим, що відбувається і втрутиться в справи Ірану, якщо убивства протестувальників триватимуть.

Минулого року Сполучені Штати завдали ударів по об’єктах ядерної інфраструктури Ірану, після чого сприяли досягненню припинення вогню між Ізраїлем й Іраном, які майже два тижні обмінювалися ударами.

У п’ятницю, коли у мечетях відбуваються традиційні молитви, очікується нова хвиля протестів в Ірані.