Протестувальники заявили про контроль над двома містами на заході Ірану – ЗМІ

Протестувальники в Ірані взяли під контроль міста Абданан та Малекшахі, розташовані на заході країни неподалік кордону з Іраком, повідомляє американський телеканал Fox News із посиланням на Національну раду опору Ірану. Про це ж пише телеграм-канал «Революція в Ірані», який веде політемігрант Мазіар Міан.

У мережі поширюються відео, на яких в Абданані демонстранти скандують гасла проти аятоли – верховного лідера Ірану: «Смерть Хаменеї» та «Цей рік – рік крові, Алі Хаменеї буде скинутий». На одному з роликів видно, як іранські поліцейські махають протестувальникам та аплодують їм, перебуваючи на даху будівлі.

«Сьогодні відбулася важлива подія у двох містах на заході Ірану, які фактично перейшли під контроль протестувальників, і люди святкують на вулицях», – заявив Fox News член комісії із закордонних справ Національної ради опору Ірану Алі Сафаві.

Офіційно перехід міст під контроль протестувальників не підтверджений.

Масові антиурядові акції тривають в Ірані з кінця 2025 року. Їхньою причиною стали знецінення національної валюти та майже 50-відсоткова інфляція на тлі санкцій та наслідків війни з Ізраїлем.

За даними іранських ЗМІ, заарештовані понад дві тисячі протестувальників, 36 осіб, включно з двома співробітниками сил безпеки та правоохоронних органів, ймовірно, загинули. Британська газета The Times стверджує, що Хаменеї заздалегідь спланував можливу втечу до Москви разом із найближчим оточенням та активами.

OSINT-аналітики повідомляють про масштабне перекидання військової авіації США в район Близького Сходу. За даними сервісів відстеження польотів, за останні години десятки літаків повітряної дозаправки та важких транспортників вилетіли з баз у Сполучених Штатах та з американської авіабази у Великій Британії в східному напрямку. Йдеться про борти, які використовуються для перекидання особового складу, техніки та спецпідрозділів. Офіційних коментарів із Пентагону не надходило.

Іранські джерела на цьому тлі заявляють про підвищену готовність систем протиповітряної оборони. 4 січня Корпус вартових ісламської революції проводив навчання ППО та ракетних військ у кількох містах, включно з Тегераном, із розгортанням радіолокаційних станцій та розрахунків зенітно-ракетних комплексів.

Водночас фахівці з Близького Сходу наголошують, що говорити про неминучі воєнні дії поки зарано: схоже перекидання американських дозаправників восени 2025 року на авіабазу Аль-Удейд у Катарі не призвело до бойових дій. Тоді Вашингтон пояснив її необхідністю «посилити оборонну позицію США та розширити спектр військових можливостей у регіоні».