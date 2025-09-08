Єрмак повідомив про дзвінок із радниками з нацбезпеки і розмову з Рубіо

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо й відеодзвінок із радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії і Франції, під час яких, зокрема, йшлося про гарантії безпеки для України.

За словами Єрмака, він поінформував Рубіо про «постійні удари росіян, які атакують наші міста, житлові будинки, дронами і ракетами», зокрема про удар ракетою «Іскандер» по будівлі уряду України.

«Також обговорили гарантії безпеки, оборонну підтримку України, посилення санкцій проти Росії й координацію дій із партнерами. Путін розуміє виключно силу, війну припиняти не хоче, необхідно продовжувати тиск на РФ», – написав Єрмак у телеграмі.

Голова ОП заявив, що його розмова з радниками із національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії й Франції була проведена на продовження засідання «Коаліції охочих», яка відбулася у Парижі 4 вересня.

«Узгоджуємо чітку систему гарантій безпеки для України. Напрацювання вже підготовлені як в політичній, так і у військовій частинах. На тлі посилення ракетно-дронових атак росіян по Україні, зокрема відбувся перший за час війни удар по будівлі уряду ракетою «Іскандер», потрібне подальше посилення позицій України у протистоянні російській агресії», – заявив Єрмак.

За його словами, в першу чергу, це додаткова підтримка України, зокрема її ППО, й посилення санкцій проти Росії. «Обговорили з партнерами наступні практичні кроки та заходи в цих напрямках», – додав голова ОП.

Читайте також: «Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться»: Зеленський відреагував на новий удар по Україні

Протягом вихідних Росія провела найбільшу повітряну атаку на Україну з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, продовжуючи тиснути на українські сили на лінії фронту. Після цього президент США Дональд Трамп без подробиць заявив, що він готовий перейти до «другого етапу» санкцій проти Росії.

Президент США наголошує, що хоче зупинити війну, і що Росія й Україна мають піти на поступки. Між сторонами залишаються великі розбіжності – з питань територій і гарантій безпеки після завершення війни.

В адміністрації США пояснювали зволікання з посиленням санкцій проти Росії тим, що в цьому випадку Москва вийде з переговорів, і війна затягнеться на невизначений час.

Тим часом, обговорення гарантій безпеки для України затьмарюється питанням щодо зобов’язань Вашингтона і відкритою опозицією Кремля до будь-якої присутності західних сил в Україні.