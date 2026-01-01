В Ірані повідомляють про загиблих під час протестів

Кілька людей загинули протягом п’ятого дня протестів в Ірані, повідомили державні ЗМІ й правозахисні групи, у той час як у країні наростає гнів через економічні проблеми, попри обіцянки лідерів Ісламської республіки вдатися до «нових рішень» для покращення ситуації.

Як свідчать відео і повідомлення в соціальних мережах, ринки в Тегерані знову були зачинені 1 січня, а торгівці вийшли на вулиці, протестуючи проти інфляції. Місцеві ЗМІ також повідомляли про заворушення, додаючи, що демонстрації відбуваються й в інших частинах Ірану.

Інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції, повідомило про протести в місті Лордеган на південному заході Ірану, заявивши, що відбулися сутички з силами безпеки. Агентство посилалося на «інформоване джерело», яке повідомило, що «двоє людей загинули».

Правозахисна група Hengaw також повідомила про загиблих у Лордегані, заявивши, що сили безпеки відкрили вогонь по протестувальниках, вбивши і поранивши кількох із них.

Група також повідомила, що 31 грудня в провінції Ісфахан у центральному Ірані був убитий протестувальник.

Тим часом Корпус вартових Ісламської революції заявив 1 січня, що днем раніше в західному місті Кухдашт загинув член воєнізованого підрозділу «Басідж». Іранська влада ще не підтвердила ці повідомлення, а Іранська служба Радіо Свобода не змогла незалежно їх перевірити.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан закликав громадян проявити солідарність замість того, щоб приєднуватися до протестів. Він також пообіцяв, що уряд ухвалить «нові рішення», які покращать економічну ситуацію. Пезешкіан прагнув вплинути на іранців, які постраждали від інфляції в понад 50 відсотків в падіння курсу ріала, який торгується на неофіційних ринках приблизно в 1,4 мільйона за долар, порівняно з приблизно 800 000 рік тому. Офіційні обмінні курси кращі, але вони недоступні для багатьох іранських громадян і підприємств.

Поганий стан економіки, до якого привели міжнародні санкції, накладені на Тегеран через його ядерну програму, міг бути не єдиним фактором, що спричинив поновлення протестів в Ірані на тлі того, як президент США Дональд Трамп 29 грудня прийняв прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

На запитання, чи підтримає він нові військові удари Ізраїлю по Ірану, якщо той продовжить свою ракетну чи ядерну програму, Трамп відповів ствердно.