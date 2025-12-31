В Ірані посилюються протести на тлі падіння національної валюти та зростання регіональної напруженості

Іранці четвертий день виходять на вулиці, щоб висловити своє обурення станом економіки, що похитнулася, оскільки національна валюта – ріал – перебуває у вільному падінні, а над країною нависла загроза нового раунду військових ударів.

Повідомлялося про демонстрації в кількох містах, багато ринків і магазинів знову закрилися 31 грудня після того, як студенти протестували біля університетів днем раніше.



Відео, опубліковані в соціальних мережах з міста Фаса в провінції Фарс, показують протестувальників, які зібралися перед офісом регіонального губернатора. Повідомляється, що сили безпеки міста застосували сльозогінний газ проти протестувальників, а на деяких зображеннях видно, як протестувальники кидають каміння в офіс губернатора.



Повідомлення не вдалося перевірити незалежно, але державне інформаційне агентство Mehr опосередковано підтвердило це у своєму звіті, що в місті відбулися зіткнення.



Посилаючись на поінформоване джерело, воно також спростувало повідомлення про те, що одна людина була вбита перед офісом губернатора Фаси.



Генеральний прокурор Ірану 31 грудня заявив, що хоча протести, що охопили країну, є законними, будь-яка спроба створити нестабільність зустріне «рішучу відповідь».



Це сталося після трьох днів демонстрацій, під час яких сили безпеки застосували сльозогінний газ для розгону натовпу. Люди скандували антиурядові гасла на знак протесту проти різкого ослаблення валюти.

Іранський ріал торгується на рівні близько 1,4 мільйона за долар, порівняно з приблизно 800 000 рік тому на неофіційних ринках. Офіційні обмінні курси кращі, але недоступні для багатьох іранських громадян та підприємств.

Багато магазинів закрилися, оскільки торговці закрили свої підприємства на знак протесту та приєдналися до демонстрацій.



Поганий стан економіки може бути не єдиним фактором, що стимулює поновлення протестів в Ірані. Люди також скандували «смерть диктатору» – гасло, яке часто звучало під час масових загальнонаціональних протестів, що сколихнули країну у 2022 році.

На тлі цих подій президент США Дональд Трамп 29 грудня прийняв прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На запитання, чи підтримає він нові військові удари Ізраїлю по Ірану, якщо той продовжить свою ракетну або ядерну програму, Трамп однозначно відповів: «Якщо вони продовжать з ракетами – так; ядерну програму – швидко». Перспектива подальших ударів з боку Ізраїлю, схоже, зросла після візиту Нетаньягу до Флориди.



