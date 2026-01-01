Доступність посилання

«Нам є що показати»: як українка популяризує вітчизняні бренди у світі

Після початку повномасштабної війни Яна Смагло переїхала до Великої Британії
Юрій Маркевич

«Я була на саміті в Бельгії і спілкувалася із представниками бельгійського уряду. Вони мені сказали, що українці – ідеальні мігранти: усі приїжджають з освітою, навчаються, відповідальні, ні в кого немає проблем із законом, працюють, відкривають бізнеси. І додали, що коли війна закінчиться, хочуть, щоб ми залишалися», – розповідає переселенка Яна Смагло.

Після початку повномасштабного вторгнення вона оселилася у Великій Британії, де заснувала власний фешн-бренд. До цього в Україні Яна була модельєркою жіночого одягу та білизни. Нині її товари продаються в Європі, США, Австралії, Канаді та Новій Зеландії. Як українка знайшла інвесторів та започаткувала власну справу, вона розповіла проєкту Радіо Свобода «Ти як?».

До початку великої війни Яна Смагло жила в Києві, де працювала модельєркою жіночого одягу та білизни. З початком повномасштабного вторгнення вона одразу вирішила виїхати зі столиці: спершу на Захід України, а згодом – за кордон.

Яна Смагло
Яна Смагло

Певний час жінка жила в Німеччині та Франції, а коли запрацювала схема Homes for Ukraine – британська віза для українців, яка передбачає перебування в країні за підтримки спонсорів і надавала трирічний дозвіл на перебування.Із 4 лютого 2025 року українці можуть подати заявку на його продовження ще на 18 місяців. Розгляд може тривати до восьми тижнів, однак на цей час люди не втрачають права на проживання й роботу у Великій Британії., переїхала до Сполученого Королівства, де, за її словами, була однією з перших переселенок.

«У мене там (у Німеччині та Франції – ред.) були друзі, у яких я могла пожити і вирішити, що далі робити. Та одним із факторів, які вплинули на моє подальше рішення, було те, що я знала англійську мову. Не так, як британці, звичайно, але могла спілкуватися. Якщо б залишалася у Франції чи Німеччині, треба було б вчити нову мову, що дуже сильно відкидає тебе в часі, бо ти не можеш нічого робити без неї (мови – ред.). І я пішла, як тоді думала, легкою стежкою».

Пошиття одягу
Пошиття одягу

«Багато людей хотіли допомогти»

Оселившись у новій країні, Яна побачила, що на британському ринку немає альтернативи українським брендам. Тому вирішила популяризувати їх у Великобританії. Проте одразу після переїзду зіткнулася з певними проблемами.

В мене не було ні грошей, ні зв’язків

«Перші два місяці був жахливий мовний бар’єр, я не розуміла нікого. Намагалася адаптуватися. Проте в мене не було ні грошей, ні зв’язків. Намагалася шукати роботу, зрозуміти, як можу себе забезпечувати, бо виплати в Британії дуже маленькі, і ти на них довго не проживеш. Згодом з’явилася ідея дистрибуції українських брендів».

Одяг українських брендів, який продає Яна
Одяг українських брендів, який продає Яна

За словами дівчини, вона була однією з перших українських біженок у країні, й у неї взяли інтерв’ю. У ньому вона розповіла про свою бізнес-ідею і зазначила, що їй потрібна допомога, щоб її реалізувати.

Була ідея та бажання допомогти українським виробникам

«Після цього мені почали писати люди, що вони хочуть допомогти, призначати мені зустрічі. Я почала з усіма спілкуватися. Так, крок за кроком, ми зібрали команду. Якось гуляючи, знайшла приміщення в торговельному центрі й подумала, що було б класно тут відкрити магазин. Знайшла людину, яка володіє цим простором, написала їй, що в мене є проєкт, ідея та бажання допомогти українським виробникам, але немає грошей. І ми домовилися. Мені справді пощастило, що багато людей хотіли допомогти».

Бренд українки
Бренд українки

Яна з командою відкрила декілька магазинів у Великій Британії. Так у жовтні 2022 року з’явився бренд «Nenya», який дівчина назвала на честь України та статуї «Батьківщина-Мати».

«Я сформувала українську команду з маркетингу. Мені самій іноді потрібна допомога, і я знаю, як це важко. Та й основна місія компанії – допомогти українцям, українським виробникам, зберегти робочі місця, платити податки й зробити все для того, щоб підтримати Україну».

Сьогодні одяг «Nenya» продається в Європі, США, Австралії, Канаді та Новій Зеландії. Крім того, бренд має близько 150 оптових партнерів.

Українка презентує свій бренд та одяг від українських виробників
Українка презентує свій бренд та одяг від українських виробників
Іноземцям подобається те, що вироблено в Україні

«Коли я тільки приїхала, тут (у Великобританії – ред.) не було нічого. І те, що робили місцеві або емігранти, не українці, було дуже дорогим і неякісним. Саме тоді я зрозуміла, що це ніша, яку треба заповнювати. Та й британці чудово оцінюють нашу майстерність. Я думаю, що український бізнес точно заповнить цю сферу у Великобританії і буде дуже популярним. Іноземцям подобається те, що вироблено в Україні».

Українка у «Лігві дракона»

У 2024 році Яна увійшла до списку успішних людей до 42 років у Великобританії (Yorkshire Business Insider 42 Under 42s). Після цього їй подзвонили представники BBC і запропонували взяти участь у реаліті-шоу «Лігво дракона» (Dragons’ Den – реаліті-шоу, створене в Японії, яке транслюють у всьому світі. У ньому підприємці презентують свої ідеї перед п’ятьма венчурними капіталістами, які готові інвестувати в проєкт в обмін на акціонерний капітал.).

Магазин, у якому Яна продає одяг
Магазин, у якому Яна продає одяг

«Я не була до цього готова: ніколи не пітчила інвестиції, не мала схожого досвіду. Та й це мало бути англійською. Ми готувалися приблизно три місяці. Я зібрала величезний пакет документів, щоб підтвердити все, що мала раніше й що маю зараз. А в день зйомок я презентувала проєкт і отримала чотири інвестиційні пропозиції з п’яти. І з них обрала двох інвесторів для свого бренду. Це дало поштовх розвитку, особливо нової бізнес-моделі».

Дівчина бачить свій бренд однією з найбільших дистрибуційних компаній у світі. Стверджує: «Нам є що продавати та є що показати. Будемо виводити українські продукти на світовий ринок так, як має бути».

Яна Смагло
Яна Смагло

Яна часто відвідує різні події та саміти з метою вдосконалення та просування бренду.

«Я була на саміті в Бельгії й спілкувалася з представниками бельгійського уряду. Вони сказали, що українці – ідеальні іммігранти: усі приїжджають з освітою, навчаються, відповідальні, ні в кого немає проблем із законом, працюють, відкривають бізнеси. Додали, що коли війна закінчиться, хочуть, щоб ми там залишалися. А британці хочуть постійно нам допомогти: вони постійно хочуть тебе обійняти й хоч щось для тебе зробити».

За даними УВКБ ООН, станом на кінець червня 2025 року прихисток у Сполученому Королівстві знайшли понад 263 тисячі воєнних мігрантів з України.

