Ризикує залишитися без «броні»: чому армія РФ поспішає на Донбасі?

Російська армія практично щодня штурмує позиції Сил оборони колонами бронетехніки – про це повідомляють українські захисники.

Зокрема, 1-й корпус НГУ «Азов» у своїх соцмережах розповів про черговий напад агресора в бік Добропілля – у штурмі було 16 одиниць бронетехніки, зокрема БМП, МТЛБ і танки. Штурм був відбитий, армія РФ втратила 9 БМП, 4 бронетранспортери і 3 танки, а епіцентром атаки знову було село Шахове.

А в 93-й ОМБр розповіли про спробу російських військових днями прорватися на «броні» в бік Костянтинівки. Судячи з відео батальйону безпілотних систем Black Raven, в штурмі брали участь танки Т-72, БТР-80, БТР-82 і БМП-2.

Подібні атаки почалися на фронті на початку жовтня – до цього армія РФ штурмувала пішки, малими піхотними групами. При цьому, судячи з карти DeepState, нова тактика агресора практично не приносить йому нових просувань.

