«Міндічгейт»: Магамедрасулов розкрив деталі тиску на НАБУ

«Плівки Міндіча»

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов дав перше інтерв’ю після виходу із СІЗО. Він вважає справу проти себе сфабрикованою і розповідає деталі утримання у СІЗО. За словами Магамедрасулова, жорсткі умови були створені для впливу на нього.

Хто замовник справ проти детектива НАБУ?

Чи були російські сліди у НАБУ?

Які перспективи справи проти детектива?

І до чого тут Андрій Єрмак: чи пов’язане пом’якшення запобіжних заходів детективам НАБУ з відставкою керівника Офісу президента?

3 грудня суд звільнив із СІЗО детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, де той пробув п'ять місяців. Детектива та його батька звинувачують у спробі продажу технічних конопель до Росії. Антикорупційні експерти від самого початку вважали, що ця справа політична і була заведена з метою тиску на НАБУ.

Магамедрасулов брав участь у документуванні діяльності колишнього бізнес-партнера президента Тімура Міндіча і був ключовим детективом у справі «Міндічгейту» 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».



У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.



Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.



Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція..

Син Галущенка

Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка четвертий рік навчається у Швейцарії в одному із найдорожчих приватних коледжів Європи, встановив проєкт Радіо Свободи «Схеми». Йдеться про суму майже 200 тисяч доларів на рік. Утім, Галущенко не вказав у декларації дороге навчання сина. Галущенко є фігурантом розслідування НАБУ.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода: