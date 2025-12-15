Президентом Чилі обраний правий консерватор Хосе Антоніо Каст

Президентом Чилі на виборах, що відбулися 14 грудня, обрали правого політика Хосе Антоніо Каста. За результатами голосування в другому турі, які стали відомі у понеділок, Каст значно випередив свою суперницю, кандидата від лівих сил Жанетту Хару.

Повідомляється, що Каст набрав 58,2% голосів, Хара – членкиня Комуністичної партії, колишня міністерка праці – отримала 41,8%. За підсумками першого туру Хара була попереду, проте опитування передбачали перемогу Каста, оскільки на його підтримку висловилася низка кандидатів, які програли в першому турі.

Хара 15 грудня заявила, що побажала своєму опоненту успіху «на благо Чилі».





Медіа називають Каста найконсервативнішим переможцем виборів з часів повернення Чилі до демократії 35 років тому. Він переконаний католик, батько дев’ятьох дітей, противник одностатевих шлюбів та абортів. Його брат був міністром у кабінеті диктатора Аугусто Піночета, а батько – членом нацистської партії, який емігрував із Німеччини після Другої світової війни.

На минулих виборах президента Каст програв, проте цього разу виборці після чотирьох років правління лівого президента Габріеля Боріча підтримали правого кандидата.

Серед обіцянок Каста – боротьба з нелегальною міграцією та злочинністю, а також ринкові реформи. Коментатори пишуть про перемогу Каста як продовження правого тренду в політиці Латинської Америки, вказуючи на успіхи правих на виборах в Аргентині та Болівії. Каст також не приховує симпатій до політики президента США Дональда Трампа.

Президент у Чилі обирається на чотири роки і не може балотуватися на другий термін.



