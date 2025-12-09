NYT: Мексика відмовила США в проханні вислати з країни 20 російських шпигунів

Мексика відмовила Сполученим Штатам у їхньому проханні вислати з країни два десятки співробітників російських спецслужб, які працюють у Мексиці під дипломатичним прикриттям, пише газета New York Times із посиланням на кількох чинних і колишніх співробітників американської адміністрації.

Як зазначає видання, після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року російська розвідувальна активність у Мексиці різко зросла. Мексика прийняла як працівників дипломатичних представництв Росії багатьох із понад сотні російських агентів, висланих зі Сполучених Штатів останніми роками, пише NYT.

Мексика, де щороку проводять відпустки мільйони американців, за словами співрозмовників видання, має хороші можливості як база для зустрічі з агентами, що працюють у Сполучених Штатах.

Як вказує NYT, занепокоєння у Вашингтоні настільки велике, що при посольстві США в Мехіко в серпні створили посаду «спостерігача за Росією», чиє завдання вести спостереження за активністю російських агентів у Мексиці.

За даними New York Times, мексиканському уряду передали список із двох десятків імен співробітників російських розвідслужб, складений ЦРУ. Мексиканська влада заявила, що вона не отримувала списку і що побоювання американської сторони перебільшені. Водночас основна увага мексиканських спецслужб зайнята боротьбою з наркокартелями.

У таких умовах Мексика, яка в роки Холодної війни була одним із центрів агентурної активності радянської розвідки й була відома як «Відень Латинської Америки», є зручним полем діяльності для російських спецслужб, йдеться в статті. Офіційних коментарів США, Мексики і Росії щодо цього поки не було.

«Уряд Мексики в дечому допоміг, але він міг би зробити набагато більше», – сказав в інтерв’ю газеті колишній співробітник Ради національної безпеки в адміністрації Джо Байдена Хуан Гонсалес.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато країн Заходу значно скоротили російську дипломатичну присутність у відповідь на агресивну політику Москви.