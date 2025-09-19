У Міненерго й МЗС привітали ухвалення на Генконференції МАГАТЕ резолюції щодо ЗАЕС

Міністерство енергетики і Міністерство закордонних справ України привітали ухвалення 69-ю Генеральною конференцією Міжнародного агентства з атомної енергії резолюції «Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні».

Рішення було ухвалене більшістю: 62 голосів «за», 7 «проти» і 46 «утрималися».

Документ, який був ініційований Україною та її міжнародними партнерами, закликає Росію до негайної деокупації і демілітаризації Запорізької АЕС і її повернення під повний контроль української влади.

«Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси «за» – це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України, – заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук. – Ми продовжуватимемо працювати з МАГАТЕ й нашими партнерами, щоб забезпечити виконання кожного пункту цього рішення».

У Міненерго зазначили, що резолюція містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового й іншого персоналу із ЗАЕС, і підтверджує, що Запорізька АЕС і всі ядерні об’єкти в Україні повинні працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

«Міністерство енергетики України розглядає цю резолюцію як крок на шляху до відновлення ядерної безпеки. Україна наполягає на посиленні міжнародного тиску на Росію з метою повного й безумовного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення Запорізької АЕС під контроль України», – йдеться в повідомленні.

У МЗС України також відзначили те, що резолюція підтвердила мандат місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

«Враховуючи системні спроби РФ поставити під сумнів легітимність місії МАГАТЕ на ЗАЕС та обмежити її доступ, ухвалена резолюція має особливе значення. Вона підтверджує мандат і безперервну роботу місії, яка забезпечує системний міжнародний моніторинг, дозволяє своєчасно фіксувати інциденти, оцінювати ризики та запобігати приховуванню пошкоджень чи експлуатації станції у небезпечному режимі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у міністерстві наголосили, що в резолюції також відображений факт російської атаки на Чорнобильську зону, зокрема пошкодження нового безпечного конфайнмента.

«Такий підхід чітко засвідчує: агресія Росії проти українських ядерних обʼєктів створює прямі загрози для міжнародної ядерної безпеки. Міністерство закордонних справ України наголошує, що РФ має виконати вимоги резолюції і попередніх рішень керівних органів МАГАТЕ, негайно припинити незаконні дії щодо українських ядерних об’єктів і вивести свої війська з території Запорізької АЕС», – наголосили у МЗС.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.