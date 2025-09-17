У МАГАТЕ повідомили про обстріли і чорний дим біля ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його команда на окупованій російськими силами Запорізькій атомній електростанції чула обстріли поблизу об’єкта і спостерігала чорний дим, що піднімався з трьох локацій неподалік.

Як йдеться в оприлюдненому 16 вересня звіті, команді МАГАТЕ повідомили, що кілька артилерійських снарядів влучили в територію за межами ЗАЕС, приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива станції.

В агенції зазначили, що її команда ще не змогла відвідати район обстрілу і має намір сьогодні звернутися з проханням про це, якщо дозволить ситуація з безпекою.

«Хоча повідомлень про жертви чи пошкодження обладнання не надходило, цей інцидент ще раз підкреслив постійну загрозу ядерній безпеці», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Заяв щодо інциденту ані від російських, ані від українських офіційних осіб поки що не було.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів, в яких Україна і Росія звинувачують одна одну. Українська сторона час від часу заявляє, що Запорізька атомна електростанція опиняється на межі блекауту через російські обстріли і як наслідок пошкодження ліній живлення.