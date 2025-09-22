Зеленський заявив, що у CША у нього заплановані майже 20 зустрічей

Президент України Володимир Зеленський, який розпочав свій візит до США, заявив, що у нього заплановані майже два десятки зустрічей.

Зеленський разом із першою леді України та українською делегацією прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи, який у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику, щоб «підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму».

Президент України також завтра має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Очікується, що український президент закликатиме Трампа запровадити нові санкції проти Росії та обговоритиме можливі гарантії безпеки з боку Європи та Сполучених Штатів.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.