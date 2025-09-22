ЗМІ: Зеленський прибув до Нью-Йорка

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка в понеділок, повідомило Reuters джерело, знайоме з ситуацією.

Зеленський готується до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та виступу на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй найближчими днями.



Очікується, що український президент закликатиме Трампа запровадити нові санкції проти Росії та обговорити можливі гарантії безпеки з боку Європи та Сполучених Штатів, які Київ вважає життєво важливими для будь-якого життєздатного врегулювання війни.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.



