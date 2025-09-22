Білий дім: Трамп завтра зустрінеться із Зеленським

Президент Дональд Трамп планує провести цього тижня в ООН низку важливих зустрічей, зокрема з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу, повідомила в понеділок речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Вона зазначила, що це відбудеться завтра, 23 вересня.



За її словами, на окремому багатосторонньому саміті Трамп зустрінеться з лідерами Катару, Саудівської Аравії, Індонезії, Туреччини, Пакистану, Єгипту, ОАЕ та Йорданії.

9 вересня відкрилася вісімдесята сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час тижня високого рівня Генасамблеї 23-29 вересня до Нью-Йорка приїдуть лідери глав держав та урядів.Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським візьме участь у низці заходів.

16 вересня державний секретар США Марко Рубіо припустив, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським наступного тижня.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.