Зеленський на саміті «Кримської платформи» закликав світ «не допустити нормалізації російської агресії»

Питання деокупації Криму є не лише «українською проблемою», а й «викликом для всієї системи міжнародної безпеки», заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття П’ятого саміту «Кримської платформи» у Нью-Йорку.



Український президент зазначив, що у 2014 році міжнародне співтовариство не відреагувало належним чином на анексію Криму, що спричинило нову агресію. За його словами, дії РФ «показали іншим авторитарним режимам, як легко порушувати міжнародне право».



Він також звернув увагу, що одним із результатів цієї анексії стало переслідування Росією корінного народу Криму – кримських татар.

«Україна є домом для багатьох народів, особливо для корінного народу Криму – кримських татар. Це народ, який може по-справжньому відчути, що означає дім лише у Криму. Але сьогодні вони стали одними із головних об'єктів репресій», – зазначив Зеленський.



Президент України закликав світову спільноту «не допустити нормалізації російської агресії». Він наголосив, що будь-яке пом’якшення санкцій означатиме «потурання новим війнам».



Зеленський також заявив, що Україна «бореться не лише за свої території, а й за міжнародний правопорядок».

У Нью-Йорку 24 вересня розпочав роботу П’ятий саміт «Кримської платформи»,на якому зібралися світові лідери, представники міжнародних організацій, парламентів та експертних кіл.

Міжнародний майданчик з деокупації Криму («Кримська платформа») – ініціатива української влади щодо створення переговорної платформи для координації дій України та міжнародних партнерів із захисту прав кримчан та деокупації анексованого півострова.

На 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський закликав країни-учасниці приєднатися до створення платформи.

Інавгураційний саміт з «Кримської платформи» відбувся у Києві 23 серпня 2021 року – до 30-ї річниці Незалежності України. Він був покликаний офіційно запустити міжнародний формат щодо деокупації Криму.

43 країни – учасниці першого саміту «Кримської платформи» – підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах та заявили, що «Росії не вдасться легітимізувати тимчасову окупацію Криму та Севастополя».