У Кремлі кажуть, що заяви про те, що президент Росії Володимир Путін хоче відновити Радянський Союз, є помилковими, а твердження про плани Путіна вторгнутися до країни-члена НАТО – «повна дурість».

«Не відповідає дійсності: ані одне, ані інше», – заявив 9 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков. Він зазначив, що Путін не хоче відновлювати СРСР, «тому що це неможливо, і він сам неодноразово про це говорив».

Пєсков також заявив, що заяви про протилежне означають відсутність поваги до «союзників Росії по СНД». «Схоже, пан Мерц цього не знає», – сказав речник Кремля.

«Що стосується підготовки до нападу на НАТО, то це повна дурість», – сказав Пєсков.

Напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, виступаючи на німецькому телебаченні, заявив, що мета Путіна – повернути Радянський Союз. Також, за словами канцлера, Європа повинна захищатися від російських намірів щодо нападу на НАТО.

Путін раніше неодноразово заявляв, що вважає розпад СРСР «геополітичною катастрофою».

Восени американський Інститут вивчення війни (ISW) написав у своєму звіті, що Росія вступила в «нульову фазу» своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Росія звинувачення відкидає.

Розвідки європейських країн не виключають нападу Росії на країни Балтії впродовж найближчих років. У вересні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія і Китай готуються до довгострокової конфронтації.