Членство України в НАТО є «питанням майбутнього», важливі гарантії безпеки – Зеленський

«Питанням майбутнього» назвав членство України в НАТО президент Володимир Зеленський, визнавши, що зараз Сполучені Штати не бачать такої перспективи.

«На сьогодні ми розглядаємо дієві гарантії безпеки… Для нас дуже важливі двосторонні гарантії безпеки України і США. Вони формулюють у 20-типуктному плані це як Article 5 mirror (дзеркальне відображення статті 5 Статуту НАТО – ред.), тобто те саме, що є в НАТО. Ми хочемо розбиратися детально щодо цього питання в найближчі дні, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки», – сказав глава української держави ввечері 9 грудня, відповідаючи на запитання українських журналістів.

Раніше цього ж дня російський лідер Володимир Путін заявив, що його країна здобуде перемогу в повномасштабній війні проти України. «Ми, безумовно, доведемо цю справу до логічного завершення, до досягнення цілей спеціальної військової операції», – вказав президент РФ.

2 грудня Путін знову зустрічався в Москві зі спецпосланцем американського президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом. На зустрічі був також зять Трампа Джаред Кушнер. Невдовзі після цієї зустрічі Кремль заявив, що «компромісів поки що не знайдено». Сам Путін пізніше підтвердив, що російські представники не погодилися з рядом пунктів плану США.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України та Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області та заморожування боїв у Херсонській та Запорізькій областях по лінії зіткнення.