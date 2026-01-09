У Швеції затримали підозрюваного в роботі на розвідку Росії

У Швеції за підозрою в шпигунстві затриманий 33-річний чоловік, він перебуває під вартою з 7 січня, повідомила прокуратура Швеції. Ім’я затриманого не розкривається.

«Попереднє розслідування перебуває на ранній стадії. Наразі слідство вказує на те, що підозрюваний передавав інформацію російській розвідці. Чи це підтвердиться, покаже подальший перебіг справи», – повідомив старший прокурор Матс Люнгквіст. Інших подробиць він не навів.

Про те, що у Стокгольмі 4 січня затримали підозрюваного у шпигунстві, раніше повідомила поліція Швеції. Поліцейські не говорили, в роботі на яку країну підозрюють затриманого. За версією слідства, підозрюваний займався шпигунством з 2022 року і до моменту затримання.

За даними телебачення Швеції (SVT), підозрюваний раніше навчався у Блекінгському технологічному інституті в Карлскруні. Він працював на Збройні сили країни, був консультантом в IT-компанії в 2018 – 2022 роках, після чого відкрив власну IT-компанію.