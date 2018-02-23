Військові Швеції просять парламент збільшити фінансування армії через загрози з боку Росії

Військовослужбовці Швеції звернулися до парламентаріїв із проханням збільшити витрати на оборону країни через збільшення загроз з боку Росії.

У відповідному зверненні до парламенту 23 лютого військові стверджують, що Швеція повинна подвоїти свої щорічні військові витрати до 115 мільярдів шведських крон (14 мільярдів доларів) до 2035 року з приблизно 50 мільярдів крон сьогодні.

Військові командувачі також закликали подвоїти чисельність військових сил приблизно до 120 тисяч осіб.

У доповіді наголошується, що однією з головних причин для збільшення фінансування є агресивна зовнішня політики Москви.

«Росія своїми діями в Грузії в 2008 році, а також в Криму і на сході України в 2014 році показала, що вона без коливань використовує військову силу для досягнення своїх політичних цілей», – йдеться в доповіді.

Швеція не є членом НАТО, але бере участь у військових навчаннях з державами-членами.