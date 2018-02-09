Україна повинна бути готова до повномасштабної агресії Росії у будь-який момент – Жовніренко

​Україні варто бути готовою до наступу Росії щодня, переконаний голова Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко. Він вважає, що Росія має історичну схильність до експансії. Водночас військовий дипломат Петро Гаращук нарікає на те, що українське керівництво за майже чотири роки війни не адаптувало економіку та систему управління державою до військових потреб.

Експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара переконаний, що для Росії більш характерним є використання заморожених конфліктів, ніж пряма агресія проти іноземних держав.

Заморожені конфлікти використовуються Росією по периметру кордонів

«Заморожені конфлікти використовуються Росією здебільшого по периметру їхніх кордонів. Коли вони можуть контролювати всю країну, то вони створюють проблему здебільшого для того, щоб унеможливити європейську інтеграцію – це перший момент. Другий момент – для того, щоб зробити щось подібне на Крим або Донбас, потрібна, щонайменше, якась громада, яка орієнтується не на національний уряд, а на «русский мир», – пояснює Хара.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що кількість військовослужбовців Збройних сил Росії збільшується, а потужні військові угруповання розміщуються вздовж кордонів з Україною.

Розгорнуто наземне угруповання Збройних сил Росії до 50 тисяч військовослужбовців

«Розширений набір до окремих військових навчальних закладів Російської Федерації, курсанти яких залучаються до ведення бойових дій в окремих районах Донецької та Луганської областей вздовж державного кордону України. Вже розгорнуте наземне угруповання Збройних сил Росії, яке включає до 50 тисяч військовослужбовців, не рахуючи бойовиків першого і другого армійських корпусів, на території тимчасово окупованого Донбасу», – повідомив він.

Голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко вважає схильність до агресії історично притаманною Росії як державі.

Росія є кочовою нацією. Сталі кордони для неї – ненормальний варіант

«Будь-хто, хто подивиться історію Росії останніх століть, побачить фактичне підтвердження того, що Росія є кочовою нацією. Сталі кордони для неї – ненормальний варіант. Для кочової нації важливо, щоб був один керівник, хан чи фюрер. Кілька періодів було в Росії, коли Росія намагалася начебто повертатись до демократичних норм, вони закінчувались або розвалом Росії, або страшними потрясіннями», – стверджує Жовніренко в студії «Ранкової Свободи».

Виходячи з цього, політичний експерт висловлює впевненість, що українцям не можна втрачати пильність.

Україна повинна бути готова в будь-який момент

«Україна повинна бути готова в будь-який момент. От із завтрашнього дня починається великомасштабна війна – до цього треба бути готовим. Чи готова зараз Україна до цього? Думаю, будь-який експерт скаже, що ні».

Жовніренко припускає, що є небезпека нового «котла» на Донбасі, а нинішня активність російських бойовиків у цьому регіоні, на його думку, має на меті відволікти увагу й деморалізувати українських військових.

За даними, які наводить військовий дипломат, генерал-майор Петро Гаращук, на Донбасі зараз понад 40 тисяч російських військовослужбовців та колаборантів. Їх, за його словами, очолює російське професійне військове командування.

На східних кордонах нашої держави розгорнуто угруповання військ Росії, яке включає три дивізії, шість бригад

«Крім того, на східних кордонах нашої держави розгорнуте угруповання військ Росії, яке включає три дивізії, укомплектовані сучасною технікою на 100%, особовим складом на 90-95%, шість бригад, і це дає повні підстави суто з військової точки зору говорити, що Росія готується до широкомасштабної операції для того, щоб заволодіти повністю Україною або хоча б до Дніпра», – констатує Гаращук.

Він вказує на те, що Україна не готова в повній мірі до того, щоб дати відсіч на адміністративному рівні.

«Система управління державою за майже чотири роки не переведена на воєнний стан, не створені відповідні органи стратегічного управління війною з боку держави, економіка не переведена на військовий лад, дипломатія зараз потребує дуже серйозних доопрацювань, – перераховує експерт, однак відзначає готовність до протидії агресії на рівні, власне, армії. – Наш солдат, офіцер, генерал, повністю військовослужбовці Міністерства оборони, Генерального штабу виконають завдання, які перед ними будуть поставлені, причому професійно».

На думку Гаращука, те, що військове керівництво має план дій на випадок агресії Росії на сході чи півдні країни, досі стримувало Путіна від подальших нападів, проте їх не можна виключати в майбутньому.

Жовніренко припускає, що російська агресія може бути вигідна комусь із українського керівництва.

«Є таке в психології та конфліктології поняття, як інтегративна функція конфлікту. Під час війни із зовнішнім ворогом народ об’єднується навколо керівництва», – пояснює він.

Якби українське керівництво хотіло подолати чвари, воно б мало прибрати причини

На думку експерта, на тлі можливого повномасштабного наступу Росії особливо важливою є внутрішня єдність: «Чвари у нас в Україні переважно мають одну головну тему: подолайте корупцію, давайте антикорупційний суд, подолайте нечесні суди взагалі в Україні. Якби українське керівництво хотіло подолати чвари, воно б мало прибрати причини цих чвар».

Крім того, Жовніренко вважає за доцільне створювати загони територіальної оборони в населених пунктах, залучаючи місцевих ветеранів АТО.

«Сполучені Штати і Європа, те, що вони будуть робити, вони будуть робити значно краще, якщо ми будемо самі думати про свою оборону, підсилювати свою оборону, підсилювати економіку, і найголовніше – коли ми подолаємо всередині олігархократію. Коли Україна стане найближчим часом на рейки економічних, соціальних реформ, а не того, що є зараз» – переконаний він.

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