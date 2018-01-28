Готуємось до транспортування «Джавелінів» Збройним силам України – Волкер (ексклюзивне інтерв’ю)

Сполучені Штати Америки та ООН ніколи не погодяться на запровадження миротворчої місії для Донбасу на умовах Росії. У цьому запевняє спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода він розповів, які кроки потрібні для миру на сході України.

Росія запропонувала іншу концепцію. Контроль за кордоном вона не передбачає. Тому нескінченний потік російських сил та озброєння через кордон тривав би

– Як ви знаєте, Росія запропонувала іншу концепцію – так звану захисну силу, що оберігала би лише спостерігачів ОБСЄ. Вона не могла б гарантувати безпеку в регіоні, проте вела б переговори з двома підконтрольними їй силами, які там присутні. Контроль за кордоном вона не передбачає. Тому нескінченний потік російських сил та озброєння через міжнародний кордон тривав би.

Жодна країна, що надає війська, не захоче опинитись у такій ситуації, коли є відкритий кордон і маріонеткові угруповання

Тож це не те, на що Сполучені Штати або ООН погодяться. Адже така концепція не гарантуватиме безпеку, а лише поглибить конфлікт. І жодна країна, що надає війська, не захоче опинитись у такій ситуації, коли є відкритий кордон і маріонеткові угруповання.

Сполучені Штати, Франція та Німеччина запропонували взяти таку пропозицію за основу, проте перетворити її на миротворчу місію. Це створило б відповідальність за безпеку в регіоні, дало б можливість українській стороні контролювати українсько-російський кордон.

Кордон би це не закрило. Він залишиться в такому разі відкритим, проте з’явиться контроль. Війська і озброєння не перетинатимуть його. Це дасть підґрунтя для реалізації мінських угод.

Росія пропонує не те, що Сполучені Штати та Захід хотіли б бачити

Наразі маємо дуже різні концепції того, що хотіли б бачити в результаті. Згадуючи зустріч із Сурковим у листопаді, скажу, що це те, на чому ми зупинились в обговоренні: Росія пропонує не те, що Сполучені Штати та Захід хотіли б бачити.

– Росія запропонувала власний формат миротворчої місії і зараз позиціонує себе як миротворця. Проте вона є агресором щодо України. Чи помічник Путіна Владислав Сурков веде переговори з цієї ж позиції: мовляв, Росія несе мир, а не є агресором?

Радше, Росія дала вказівку, контролювала і посприяла цьому від початку. Проте вона заперечує таку участь

– Я не чув, щоб Росія називала себе миротворцем щодо України. Вона каже, що не бере безпосередньої участі, що це – російські «добровольці», які перейшли кордон, щоб допомогти місцевим сепаратистам, які борються за власні цілі в Україні. На жаль, ми знаємо протилежне. І бачили на власні очі, що це некоректний опис того, що відбувається. Радше, Росія дала вказівку, контролювала і посприяла цьому від початку. Проте вона заперечує таку участь.

Якщо на тій території не буде російських сил, діятиме міжнародна миротворча місія, яка гарантуватиме безпеку, домовимось про місцеві вибори, то це і стане кроком уперед, що може завершити конфлікт

Не настільки важливо, якщо чесно, у чому ми згодні, а в чому погляди розбігаються. Важливо, чи вдасться домовитись, що з цим робити. І якщо на тій території не буде російських сил, діятиме міжнародна миротворча місія, яка гарантуватиме безпеку, і потім домовимось про місцеві вибори легітимної влади в регіоні – мерів, сільських голів, очільників областей, – то це і стане кроком уперед, що може завершити конфлікт.

– Що краще: продовжувати переговори з Росією щодо місії чи спробувати твердішу тактику, про яку писав навіть міністр закордонних справ України Павло Клімкін: позбавити Росію права вето в цьому питанні, визнавши її стороною конфлікту на рівні Ради безпеки ООН.

– Я не розумію, що ви маєте на увазі, коли говорите про позбавлення права вето.

– Йдеться про статтю 27 Статуту ООН, яка передбачає, що «сторона, яка бере участь у спорі, повинна утриматися від голосування».

Дуже важливо комунікувати з Росією напряму. Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. Вона повинна погодитись припинити конфлікт

– Я не розглядаю цей варіант узагалі, якщо відверто. По-перше, дуже важливо комунікувати з Росією напряму. Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. І якщо ми хочемо його вирішити, потрібно працювати з Росією. Вона повинна погодитись припинити конфлікт. Тож діалог дуже важливий.

Коли йдеться про ООН, звісно, Росія має право вето. Я не думаю, що хтось намагатиметься це змінити. Нам треба зосередитись на тому, щоб знайти спосіб, у який Росія, Україна та решта – всі дійдуть порозуміння щодо вирішення.

Перша частина інтерв’ю Курта Волкера для Радіо Свобода:

– Українська армія готується отримати «Джавеліни» через шість місяців, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко. Все ще може затягнутись чи це реалістичний термін?

Ми працюємо разом над тим, як їх транспортувати і залучити до роботи Збройних сил

– Потрібен час, щоб усе підготувати: об’єкти, де все зберігатиметься, способи передачі. Ми працюємо разом над тим, як їх транспортувати і залучити до роботи Збройних сил.

Це – оборонна техніка. Вона корисна тільки тоді, коли є танковий напад

І я хочу наголосити, що це – оборонна техніка. Вона корисна тільки тоді, коли є танковий напад. Тоді їх можна нейтралізувати. Тож це – саме захисне озброєння, не для нападу і не для застосування на лінії конфлікту. І я думаю, Україна багато в чому поділяє цю позицію.

Ми лише сподіваємось заповнити деякі «білі плями» в оборонних потужностях України, щоби завадити подальшому розпалюванню конфлікту – це найменше, чого би ми хотіли.

– Який міжнародний статус мінських угод? Яку юридичну силу вони мають, зважаючи на підписантів?

– Підписанти – Росія, Україна та ОБСЄ – абсолютно легітимні сторони. До жодної з них немає запитань. Тож і за міжнародними законами угоди вважаються дійсними. І виклик якраз у тому, як їх імплементувати.

Ми хотіли б побачити, що Росія активніше дотримуватиметься домовленостей: перемир’я, відведення озброєння. І українська сторона має виконати свою частину також, держава вже вжила багато тимчасових заходів. Проте якщо ми впритул підійдемо до того, щоб відновити безпеку, і додамо до цього політичні кроки, це може бути рішенням.

– Яка є ймовірність, що Росія, врешті, буде змушена оплатити збитки, яких завдала Україні на Донбасі та в Криму?

Найважливіше переконатись, що з’явився мир, що український суверенітет і територіальну цілісність відновлено. Ці території мають бути частиною України. Процвітаючою частиною

– Думаю, найважливіше переконатись, що з’явився мир, безпека і нормальне життя для людей, які там живуть, і що гуманітарної трагедії, яка там утворилась, більше немає, що український суверенітет і територіальну цілісність відновлено. Після цього можемо перейматись відбудовою, реконструкцією. Безсумнівно, ці території мають бути частиною України. Процвітаючою частиною.

– Тож це – тема на майбутнє?

– Так, на майбутнє. Давайте зупинимо конфлікт і подбаємо про людей.

Першу частину інтерв’ю Курта Волкера читайте тут.