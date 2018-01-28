У понеділок, 29 січня, Мінфін США має передати Конгресові так зване «кремлівське досьє». Це буде тільки перший із цілої низки документів, які готують кілька американських відомств. Досьє буде містити перелік російських багатіїв та людей із близького оточення Путіна. У новому «чорному списку», як пише преса, буде 300–400 людей, зокрема й члени родин основних фігурантів. Наскільки серйозним буде ефект та чи зробить це Москву більш поступливою, журналісти Радіо Свобода ексклюзивно розпитали найбільш авторитетного американського експерта з питань санкцій Деніела Фріда.