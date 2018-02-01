Місія США в ОБСЄ: жорстоку війну на Донбасі розпалює Росія

Місія США в ОБСЄ у заяві 1 лютого різко засудила Росію за «продовження порушення міжнародного законодавства» в Україні.

«Ми всі знаємо правду – жорстока війна на Донбасі розпалюється Росією», – йдеться в заяві.

Місія США закликає Москву і її ставлеників дати можливість міжнародним гуманітарним організаціям допомогти ураженим конфліктом районам.

У заяві наголошується, що агресія Москви на сході України призвела до «конфлікту, який триває і вже вартував життів 10 тисяч українців».

«Якщо Росія хоче допомогти вирішувати гуманітарну кризу, яку вона створила, вона повинна ... сприяти Плану гуманітарного реагування ООН», – сказано в заяві.

Місія США також висловлює занепокоєння долею тих, хто «відважно виступив проти російської окупації Криму», зокрема кримських татар, яких «безкарно» переслідують, обшукують їхні будинки і арештовують за «сфабрикованими обвинуваченнями».

«Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо російську окупацію і анексію Криму. Кримські санкції щодо Росії залишатимуться в силі доти, поки Росія не поверне півострів під повний контроль України», – наголошується в заяві.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».