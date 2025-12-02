Швеція оголосила про надання Україні зимового пакета допомоги на понад 100 мільйонів євро

Швеція оголосила про надання Україні зимового пакета гуманітарної допомоги Україні на 1,1 мільярда шведських крон (понад 100,3 млн євро) для задоволення найнагальніших потреб України у відбудові та зміцнення стійкості.

Як повідомляє пресслужба шведського уряду, ці кошти буде використано для задоволення найгостріших потреб України, включаючи енергопостачання, ремонт та відбудову зруйнованої інфраструктури, реформи, охорону здоров'я та медичне обслуговування.

«Зима наближається до України. Зі зниженням температури Росія посилює свої атаки на цивільну інфраструктуру, залишаючи мільйони українців без доступу до електроенергії, тепла та води напередодні, ймовірно, найгіршої зими з 2022 року. Тому уряд представляє новий пакет підтримки, який зосереджений на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, яка зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі», – заявив міністр міжнародного співробітництва в сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Міністр енергетики та підприємництва Ебба Буш заявила, що коли Росія зазнає невдачі на полі бою, вона переносять війну в домівки людей.

«Тож вони посилюють атаки на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру – не для досягнення військових цілей, а для того, щоб заморозити та залякати населення», – каже Буш.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Швеція надає Україні військову та гуманітарну підтримку. З лютого 2022 року Амстердам надав допомогу на загальну суму приблизно 109 млрд шведських крон, з яких 19,4 млрд шведських крон – це допомога цивільному населенню.



