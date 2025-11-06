Україна звернулася до Швеції з проханням якнайшвидше розпочати навчання пілотів Gripen – міністр

Україна звернулася до Швеції з проханням якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на шведських винищувачах Gripen, заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Шмигаль разом зі своїм шведським колегою заявив журналістам у Стокгольмі, що Україна готова негайно направити персонал до Швеції, пише Reuters.

Швеція та Україна досягають прогресу у фінансуванні великої угоди, яка може включати купівлю до 150 винищувачів Gripen, повідомив агенції міністр оборони Швеції, додавши, що Стокгольм може профінансувати частину угоди за рахунок військової допомоги.

«Фінансування просувається вперед, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною», – сказав Пал Джонсон, додавши, що здатність України фінансувати літаки зі свого бюджету після війни буде центральною частиною угоди, але є й інші способи. – «Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу систему допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року та 40 мільярдів у 2027 році».

Джонсон сказав, що Швеція представила угоду так званій «коаліції охочих» – групі з 16 європейських країн – деякі з них можуть бути готові допомогти фінансувати літаки.



«Можливо, країни, які мають підкомпоненти системи Gripen, матимуть додаткові стимули для допомоги у фінансуванні угоди», – сказав шведський міністр.

22 жовтня шведський прем’єр Ульф Крістерссон повідомив, що Швеція та Україна підписали декларацію про наміри продати Києву від 100 до 150 винищувачів Gripen найсучаснішої серії Е. Шведський прем’єр додав, що це початок «довгої подорожі на наступні 10-15 років».

Відповідаючи на уточнення журналістів, чи може Україна отримати Gripen уже у 2026 році, Крістерссон повторив, що «це питання наразі не стоїть». Він пояснив, що партнери домовилися не вводити одночасно два різних типи бойових літаків під час війни, щоб не ускладнювати навчання й обслуговування.

Проте пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що перші з 150 літаків Gripen, які пообіцяла Швеція, мають зʼявитися в Україні наступного року.

Минулого року в Офісі президента повідомляли, що унікальною частиною безпекової угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

У серпні 2024 року стало відомо, що українські пілоти розпочали випробування шведських винищувачів Gripen.

Влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії просила Захід надати сучасні винищувачі F-16. У 2023 році кілька країн за згодою США ухвалили рішення передати Києву такі літаки. Перші винищувачі F-16, що прибули до України, показали під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2024 року.