У місії ООН засудили «дедалі інтенсивніші» атаки РФ на енергетику України і заявили про високу кількість жертв

Україна зазнає дедалі інтенсивніших російських атак на енергетичну інфраструктуру, а кількість жертв серед цивільного населення залишається високою, заявила в щомісячному звіті, оприлюдненому 12 листопада, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

У місії зазначили, що три масштабні атаки 10, 22 і 30 жовтня були спрямовані на об’єкти енергетичної інфраструктури і призвели до аварійних відключень електроенергії у більшості областей країни. У листопаді ситуація не покращилася, російські війська завдали нові удари по енергомережі України, що знову спричинило перебої з електропостачанням по всій країні.

У жовтні загинули щонайменше 148 цивільних осіб і ще 929 були поранені – що вказує на збереження високого рівня жертв, подібного до попередніх двох місяців, наголошують в ООН.

«Коли цивільні в Україні готуються до ще однієї зими, зростання кількості атак на енергетичну інфраструктуру і спричинені ними відключення електроенергії підвищують ризики для населення. Тривалі перебої з опаленням, електроенергією чи водопостачанням створюють надзвичайно важкі умови, особливо для людей старшого віку, осіб з інвалідністю, родин з малими дітьми та жінок, які часто несуть основну відповідальність за догляд і забезпечення базових потреб сім’ї», – цитує пресслужба місії голову ММПЛУ Даніель Белль.

У місії ООН також зазначили, що кількість цивільних жертв із січня по жовтень 2025 року на 27 відсотків перевищує показники за аналогічний період минулого року, а загальна кількість загиблих і поранених за перші десять місяців 2025 року вже перевищила показники за весь 2024 рік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.