«Укренерго» запровадило аварійні відключення у трьох областях

«Укренерго» повідомляє про запровадження аварійних відключень електроенергії у Харківській, Сумській і Полтавській областях.

«Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Харківській, Сумській і Полтавській областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Опубліковані раніше графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Після скасування аварійних знеструмлень – всі споживачі повернуться до графіків погодинних відключень», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що на ранок 11 листопада у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях є знеструмлені споживачі через російські удари по енергетичних об’єктах минулої доби.

Крім того, як заявили в «Укренерго», через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання.

Споживання електроенергії залишається високим, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігатиметься до кінця доби, наголосили в компанії.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.