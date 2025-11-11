«Укренерго»: у трьох областях є знеструмлення через удари РФ

На ранок 11 листопада у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях є знеструмлені споживачі через російські удари по енергетичних об’єктах минулої доби, повідомляє «Укренерго».

«Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути пошкодження та заживити усіх споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з дотриманням вимог безпеки і після отримання відповідних дозволів від військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як заявили в «Укренерго», через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі сьогодні у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання.

«До кінця доби будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також у регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діятимуть і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – зазначили у компанії.

В «Укренерго» додали, що, крім того, внаслідок негоди знеструмлені 16 населених пунктів на Кіровоградщині.

Споживання електроенергії залишається високим, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігатиметься до кінця доби, наголосили в компанії.

Росія вчергове масовано атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, тоді війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів.

У «Центренерго» заявили, що після цієї атаки РФ теплоелектростанції компанії зупинили роботу. Підприємство назвало атаку «наймасованішим ударом по нашим ТЕС з початку війни».

До структури «Центренерго» входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області та Вуглегірська ТЕС на Донеччині, а також відокремлений підрозділ «Ременерго» в Черкасах.

У Міненерго також заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження і стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень у більшості областей України.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

