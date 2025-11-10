Доступність посилання

Гринчук: пошкоджені ударами РФ теплові електростанції «Центренерго» вже почали відновлювати

У «Центренерго» заявили, що після атаки РФ 8 листопада теплоелектростанції компанії зупинили роботу. Фото ілюстративне
Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що пошкоджені внаслідок останніх ударів РФ теплові електростанції «Центренерго» вже почали відновлювати.

«Дійсно були пошкодження (Трипільської ТЕС та Зміївської ТЕС – ред.). Колеги вже приступили до відновлення і ремонтів. Не буду розголошувати успіхи, які плануємо, але робота з відновлення ведеться», – сказала вона на брифінгу.

Міністр зауважила, що часто бувають випадки, коли робота енергооб’єкта припиняється, навіть у ручному режимі, щоб не було додаткових пошкоджень. За її словами, лише після розбору завалів можна визначити стан обладнання – чи можливе його відновлення і які елементи потребують заміни.

«На жаль, теплові електростанції «Центренерго» від початку війни вже кілька разів припиняли свою роботу, потім проводилися ремонтні роботи - відновлювали, і потім знову», – зазначила очільниця Міненерго.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада оператор «Укренерго» застосував заходи обмеження енергоспоживання обсягом від двох до чотирьох черг. Такі ж обмеження діяли і в наступні дні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 8 листопада війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів.

У «Центренерго» заявили, що після цієї атаки РФ теплоелектростанції компанії зупинили роботу. Підприємство назвало атаку «наймасованішим ударом по нашим ТЕС з початку війни».

До структури «Центренерго» входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області та Вуглегірська ТЕС на Донеччині (на окупованій РФ території), а також відокремлений підрозділ «Ременерго» в Черкасах.

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада.

