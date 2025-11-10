«Укренерго» повідомив обсяги відключень на вівторок

Заходи обмеження споживання діятимуть у більшості регіонів України 11 листопада, повідомляє національна компанія «Укренерго» увечері в понеділок.

Внаслідок російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти обмеження для споживачів діятимуть протягом всієї доби обсягом від 2 до 3,5 черг.

Також всю добу триватимуть обмеження потужності для промислових споживачів.

«Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – нагадує оператор.

10 листопада діяли обмеження в обсязі від 2 до 4 черг.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів.

Читайте також: Гринчук: пошкоджені ударами РФ теплові електростанції «Центренерго» вже почали відновлювати

У «Центренерго» заявили, що після цієї атаки РФ теплоелектростанції компанії зупинили роботу. Підприємство назвало атаку «наймасованішим ударом по нашим ТЕС з початку війни».

До структури «Центренерго» входять три теплові електростанції: Трипільська ТЕС у Київській області, Зміївська ТЕС у Харківській області та Вуглегірська ТЕС на Донеччині, а також відокремлений підрозділ «Ременерго» в Черкасах.

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження та стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень. Вони діяли на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.



