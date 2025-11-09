Доступність посилання

У метро Харкова другу добу поспіль зупинений рух поїздів

Харківський метрополітен 9 листопада знову зупинив рух поїздів і працює в режимі укриття. Як повідомили у пресслужбі метрополітену, причина – в нестачі електроживлення.

«У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рух поїздів лініями метрополітену тимчасово припинено. Метрополітен працює в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

При припинення руху після масованої російської атаки на об’єкти енергетики Харківський метрополітен повідомив вранці 8 листопада. О шостій ранку 9 листопада повідомили про відновлення руху, але вже за годину стало відомо про його припинення.

Після масованої російської атаки вночі проти 8 листопада оператор «Укренерго» анонсував дію обмежень енергоспоживання обсягом від двох до чотирьох черг 9 листопада.

За даними Повітряних сил, в ніч проти 8 листопада війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів. Сили ППО збили або подавили 415 повітряних цілей. Зокрема, відомо про трьох загиблих у Дніпрі.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що таку кількість балістичних ракет, які напряму атакували енергетичні об’єкти, «навіть із початку війни важко згадати, тому, звичайно, наслідки є».

