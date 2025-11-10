У ДСНС попередили про можливе ускладнення руху транспорту і роботи енергопідприємств через дощі

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпечні метеорологічні явища в Україні.

«11 листопада в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, а вдень також у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також руху транспорту», – йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр прогнозує дощі на всій території України найближчими днями.

За словами синоптикині Наталки Діденко, в Україну 11 листопада прийде циклон Niksala із південного заходу Європи, який супроводжуватиметься значними опадами.