Голова МВС: у Одесі завершені пошукові роботи, кількість загиблих через негоду зросла 10

Рятувальники завершили пошукові роботи в Одесі, тривають аварійно-відновлювальні заходи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 2 жовтня.

Він заявив, що фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій повністю відкачали воду й підготували інфраструктуру для подальшого відновлення на понад 60 об’єктах у місті. Роботи тривають у ще близько 30 місцях.

«Головне, що впевнилися: жертв стихії більше немає. Загиблих – 10. Понад 380 людей – врятовано. Всі заявки від населення опрацьовані», – заявив голова МВС.

За його даними, найбільші масиви води зібралися у підземних паркінгах, там ліквідація найбільш ускладнена. Працюють майже 130 мотопомп, також залучені сили з інших регіонів. З паркінгів вже відкачали більше ніж 15 тисяч кубометрів води. Із 42 затоплених укриттів у 40 відкачали воду.

Клименко також згадав про роботи в Славутичі на Київщині, де понад 50 рятувальників працювали на місці російської атаки:

«Розгорнуто 5 мобільних пунктів незламності ДСНС, обладнаних системами безперебійного звʼязку та пристроями для підзарядки ґаджетів. Підготовлені генератори для підтримки роботи лікарні та інших соціальних установ».





Уночі 1 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

Станом на ранок 1 жовтня в Одесі й Одеському районі через сильні дощі було відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких дитина. Також зафіксовано випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді, зазначили в обласній адміністрації.



