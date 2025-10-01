Жертвами негоди в Одесі стали 9 людей, серед них дитина – ДСНС

Станом на ранок 1 жовтня в Одесі та Одеському районі через негоду загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Усю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о сьомій ранку. На місці пошуку працювала психолог ДСНС. Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів», – ідеться в повідомленні.

ДСНС повідомляє, що до ліквідації наслідків негоди залучені 255 рятувальників та 68 одиниць техніки, роботи тривають.

Уночі 1 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження». Він твердить, що 1 жовтня «знову очікується негода» й закликав містян берегти себе й дотримуватися правил безпеки.