В Одеській ОВА попередили про складну наступну добу для області через негоду

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, до яких залучені понад пів тисячі працівників комунальних служб, бригад енергетиків і рятувальників ДСНС, а також 85 одиниць спеціальної техніки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він попередив, що, за прогнозами синоптиків, наступна доба також буде складною.

«Найскладніша ситуація – в Одесі й Одеському районі. Ремонтні роботи з ліквідації наслідків негоди робити не припиняються і продовжуватимуться протягом ночі попри затяжну зливу, підтоплені дороги та проїзди. Задіяно всі аварійні бригади… На жаль, за прогнозами синоптиків, наступна доба для Одещині також буде складна через значні опади. Проте всі служби продовжують працювати у посиленому режимі до повного відновлення наслідків цієї негоди», – написав Кіпер у телеграмі.

За його словами, станом на 21:00 підрозділи ДСНС врятували 231 людину, евакуювали з води 46 одиниць техніки, у тому числі, три автомобілі швидкої медичної допомоги.

«Незважаючи на складні погодні умови, протягом дня енергетикам вдалося повернути світло для 66,6 тисяч родин в 131 населеному пункті Одещини. Тимчасово без світла залишаються ще 23,7 тисячі споживачів», – зазначив голова ОВА.

Раніше сьогодні міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в місті зафіксували випадіння півторамісячної норми опадів, і там зупинив роботу громадський електротранспорт. За його словами, у зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежений.