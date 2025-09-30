Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

В Одесі через 1,5-місячну норму опадів зупинив роботу громадський електротранспорт – мер

За словами мера, у зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежений (фото ілюстративне)
В Одесі зафіксували випадіння півторамісячної норми опадів, у місті о 17:30 зупинив роботу громадський електротранспорт, повідомив 30 вересня міський голова Генадій Труханов.

«Готуючись до негоди ми з вечора перевели усі комунальні служби у посилений режим роботи. Сьогодні провели засідання комісії ТЕБ і НС, розгорнули оперативні штаби у районних адміністраціях і ввели в дію План реагування на надзвичайні ситуації, визначили першочергові завдання», – написав Труханов у телеграмі.

За його словами, у зонах підтоплень рух легкового транспорту обмежений.

«Якщо ситуація погіршиться – готові оперативно відкрити пункти незламності», – заявив міський голова.

Він додав, що разом із комунальниками працюють добровольці цивільного захисту і рятувальники ДСНС, вони відкачують воду з підвалів, допомагають евакуйовувати транспорт із зон підтоплення, слідкують за критичною інфраструктурою.

