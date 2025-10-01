«Жодна зливова каналізація не здатна витримати» – Труханов про негоду в Одесі

За сім годин 30 вересня в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження», повідомив уночі 1 жовтня міський голова Геннадій Труханов.

«Ситуація складна, але контрольована. Усі комунальні служби працюють і зараз.Вдячний колегам з ДТЕК, «Одесагаз», «Інфоксводоканал» та іншим службам за постійну роботу. Окрема подяка підрозділам ДСНС, які рятували людей у підтоплених районах», – написав Труханов у телеграмі.

Він твердить, що 1 жовтня «знову очікується негода» й закликав містян берегти себе й дотримуватися правил безпеки.

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, до яких залучені понад пів тисячі працівників комунальних служб, бригад енергетиків і рятувальників ДСНС, а також 85 одиниць спеціальної техніки, повідомив увечері очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, станом на 21:00 підрозділи ДСНС врятували 231 людину, евакуювали з води 46 одиниць техніки, серед яких три автомобілі швидкої медичної допомоги.