Загибель людей через негоду: Зеленький доручив міністру громад «повну перевірку роботи в Одесі»

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Одесі, де дев’ять людей загинули через сильні дощі.

«Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені рятувальники і Національна поліція. Сьогодні віцепрем’єр-міністр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба доповів йому щодо «ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії».

«Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь», – додав президент.

Станом на ранок 1 жовтня в Одесі та Одеському районі через сильні дощі загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина. Також зафіксовано випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді, зазначили в обласній адміністрації.

Уночі 1 жовтня міський голова Одеси Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження». Він твердить, що 1 жовтня «знову очікується негода» й закликав містян берегти себе й дотримуватися правил безпеки.