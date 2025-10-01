На Одещині 2 жовтня оголосили днем жалоби

В Одеській області 2 жовтня оголосили днем жалоби у зв’язку із загибеллю в Одесі через негоду девʼятьох людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Серед тих, хто загинув – п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина. Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Завтра у день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи обмежені», – написав Кіпер у телеграмі.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов зазначив, що стихія завдала серйозних руйнувань інфраструктурі міста.

«За попередніми даними, у всіх районах Одеси підтоплено: 286 приватних будинків, 384 багатоквартирних будинки. Найбільше постраждав Київський район – 185 приватних будинків і 200 багатоповерхівок. Значних ушкоджень зазнали дороги й інженерні мережі», – написав він у телеграмі.

За словами Труханова, в місті через негоду повалені 70 дерев і великих гілок.

Уночі 1 жовтня міський голова Одеси писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

Станом на ранок 1 жовтня в Одесі й Одеському районі через сильні дощі загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина. Також зафіксовано випадки переохолодження у людей через тривале перебування у воді, зазначили в обласній адміністрації.