У перший тиждень січня в окупованому Криму різко зросли ціни на бензин

В анексованому Криму після паливного колапсу, що стався на Новий рік, у перший тиждень 2026 року спостерігається різке зростання цін на паливо, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. У середньому вартість одного літра бензину підвищилася на один російський рубль, на дизпаливо – ще більше.

За інформацією кореспондента, паливо на заправках з’явилося, але залишається дефіцит бензину марки А92. Ціна бензину марки А100 зараз зросла до 99,99 рублів (близько 55 гривень) за літр, тоді як 31 грудня минулого року вона ще була 98,99 рублів за літр. Дизпаливо продавалося по 78,99 рублів за літр, зараз по 80,29 рублів (ціна зросла на 1,30 рубля).

У кримському сегменті соцмереж Крим.Реалії фіксує невдоволення жителів анексованого Криму ситуацією із забезпеченням та цінами на пальне.





Останнім часом повітряні атаки військових та паливних об’єктів Криму з боку ЗСУ стали набагато більш регулярними, що створює значні проблеми для російської влади Криму. Зокрема, це призводить до частого дефіциту бензину на анексованому півострові.

Ще 25 грудня російський голова анексованого Криму Сергій Аксьонов запевняв, що проблему з дефіцитом палива усунено.

Уряд Росії продовжив до березня 2026 року заборону на вивіз бензину за кордон для всіх експортерів та ембарго на експорт дизельного палива для нафтовиробників (трейдерів, нафтобаз та організацій з виробничою потужністю менше 1 мільйона тонн палива на рік).



