Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні (№10456) і продовження строку проведення загальної мобілізації (№ 10457). Про це зазначено на сторінках законопроєктів на сайті парламенту.

Воєнний стан і мобілізацію продовжено з 14 лютого 2023 року на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

Це вже десяте рішення щодо дії воєнного стану й загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.

6 лютого Верховна Рада України підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану і мобілізації.

Це відбувається на тлі розгляду Верховною Радою нового урядового законопроєкту щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.