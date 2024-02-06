Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада 6 лютого підтримала затвердила укази президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану та мобілізації.

Про це повідомили народні депутати, зокрема, Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») та Ярослав Железняк («Голос»).

За їхніми словами, указ про продовження воєнного стану підтримали 335 парламентарів, указ про продовження мобілізації – 323.

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Відтак обидва стани діятимуть щонайменше ще 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Зеленський запропонував парламенту продовжити дію воєнного стану та мобілізації напередодні.

Це відбувається на тлі розгляду Верховною Радою нового урядового законопроєкту щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Попередню версію документа повертали на доопрацювання.

В Україні від 24 лютого, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада регулярно продовжує строки дії воєнного стану та мобілізації.